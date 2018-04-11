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«Технология» обнародовала результаты работы в 2017 году
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«Технология» обнародовала результаты работы в 2017 году 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», входящее в холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех, обнародовало финансовые результаты работы в 2017 году. В частности, выручка компании увеличилась на 10% — до 6,2 млрд рублей. Одним из факторов роста стало увеличение производства высокотехнологичных изделий и элементов конструкционной оптики для космической отрасли, авиации и железнодорожного транспорта.
По итогам года «Технология» заняла 45% рынка авиационного остекления (для сравнения: в 2016 году эта доля равнялась 35%) и осталась лидирующим поставщиком железнодорожного остекления кабин машинистов — 70% (годом ранее — 65%).
«Предприятие успешно реализует стратегию паритета между гражданской и военной продукцией, эффективно сотрудничая с заказчиками по обоим направлениям. Росту объема продаж способствовало создание новых материалов и изделий для таких гражданских отраслей, как космос, авиастроение и тяжелое машиностроение. В частности, организовано производство изделий из оптического поликарбоната — перспективного материала, обладающего высокой ударной прочностью и в два раза меньшим весом по сравнению с аналогами из силикатного стекла», — рассказал индустриальный директор кластера Вооружение Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
В прошедшем году «Технология» полностью исполнила контракты в интересах космической отрасли. Предприятие на 10% увеличило поставки тепловых панелей и каркасов солнечных батарей для космических аппаратов, а в рамках проекта «ЭкзоМарс-2020» совместно с Роскосмосом внедрило технологии производства десантного модуля для марсохода из полимерных композиционных материалов. Кроме того, «Технология» приступила к серийному выпуску углепластиковых деталей кессонов киля и стабилизатора отечественного авиалайнера МС-21.
Среди других значимых достижений предприятия — двукратный рост продаж изделий конструкционной оптики, 30-процентное увеличение сбыта продукции авиационного остекления, прежде всего для вертолетной техники, тяжелого транспортного самолета Ил-76 и его модификаций, в том числе модернизированного Ил-76МД-90А. Кроме того, предприятие нарастило производство элементов остекления кабин машинистов для новой железнодорожной техники.
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