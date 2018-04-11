Войска России в Приднестровье представляют угрозу, заявил украинский посол

В июле прошлого года парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент. Авторы документа призвали преобразовать российскую миротворческую миссию в гражданскую, под международными мандатом. Премьер-министр Молдавии Павел Филип , выступая 22 сентября с трибуны Генеральной ассамблеи ООН , потребовал вывода российских войск из Приднестровья.

"Ко многим нашим партнерам приходит понимание того, что приднестровский конфликт следует рассматривать как элемент гибридной войны в широком масштабе. В этом контексте для Украины представляют угрозу размещенные в приднестровском регионе Молдавии российские войска и вооружения", — заявил Гнатишин в интервью изданию "Укринформ"

Он также добавил, что Украина поддерживает требования молдавской стороны по выводу иностранных войск и вооружений с территории Молдавии.

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России . Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии . В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.