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Войска России в Приднестровье представляют угрозу, заявил украинский посол
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Войска России в Приднестровье представляют угрозу, заявил украинский посол 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Размещенные в Приднестровье российские войска и вооружение представляют угрозу для Украины, утверждает украинский посол в Кишиневе Иван Гнатишин.
В июле прошлого года парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент. Авторы документа призвали преобразовать российскую миротворческую миссию в гражданскую, под международными мандатом. Премьер-министр Молдавии Павел Филип, выступая 22 сентября с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, потребовал вывода российских войск из Приднестровья.
"Ко многим нашим партнерам приходит понимание того, что приднестровский конфликт следует рассматривать как элемент гибридной войны в широком масштабе. В этом контексте для Украины представляют угрозу размещенные в приднестровском регионе Молдавии российские войска и вооружения", — заявил Гнатишин в интервью изданию "Укринформ".
Он также добавил, что Украина поддерживает требования молдавской стороны по выводу иностранных войск и вооружений с территории Молдавии.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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