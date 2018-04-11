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Минобороны закупит 100 самолетов Ил-112В
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Минобороны закупит 100 самолетов Ил-112В 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Минобороны намерено закупить более 100 легких самолетов Ил-112В, заявил замминистра обороны Юрий Борисов во время посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).
Фото ПАО «Ил»
"В рамках госпрограммы вооружения до 2025 г. было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолеты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать", — отметил Борисов.
ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии Ил-112В, предприятие готовит к полету первый самолет. «Это младшая модель военно-транспортной авиации. Конечно, мы смотрим очень внимательно за этим проектом», — подчеркнул Борисов.
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