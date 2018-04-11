Минобороны закупит 100 самолетов Ил-112В

Фото ПАО «Ил»

"В рамках госпрограммы вооружения до 2025 г. было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолеты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать", — отметил Борисов.

ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии Ил-112В, предприятие готовит к полету первый самолет. «Это младшая модель военно-транспортной авиации. Конечно, мы смотрим очень внимательно за этим проектом», — подчеркнул Борисов.