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Минобороны планирует закупить более 100 самолетов Ил-112В
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Минобороны планирует закупить более 100 самолетов Ил-112В 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Минобороны России намерено закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В, заявил журналистам замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Об этом передает РИА Новости.
«В рамках госпрограммы вооружения до 2025 года было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолёты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать», — сказал Борисов.
По его словам, предполагается, что ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии самолетов Ил-112В, которые предприятие готовит к первому полету.
«Это младшая модель военно-транспортной авиации. Конечно, мы смотрим очень внимательно за этим проектом», — добавил Борисов.
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