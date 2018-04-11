Минобороны планирует закупить более 100 самолетов Ил-112В

Минобороны России намерено закупить более 100 легких транспортных самолетов Ил-112В, заявил журналистам замглавы военного ведомства Юрий Борисов в ходе посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Об этом передает РИА Новости.

«В рамках госпрограммы вооружения до 2025 года было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолёты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать», — сказал Борисов.

По его словам, предполагается, что ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии самолетов Ил-112В, которые предприятие готовит к первому полету.

«Это младшая модель военно-транспортной авиации. Конечно, мы смотрим очень внимательно за этим проектом», — добавил Борисов.