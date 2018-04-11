В Новороссийске прошло тактическое учение с инженерными подразделениями Черноморского флота

Военнослужащие осуществили подрыв различных учебных объектов, имитирующих взрывные устройства, выполнили задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях на берегу и в воде, обеспечив тем самым условия для успешной высадки морского десанта.

На Черноморском побережье в зоне ответственности Новороссийской военной морской базы (НВМБ) прошло тактическое учение с инженерными подразделениями по обеспечению высадки морского десанта и противодесантной обороне.

В ходе учения флотские инженеры на необорудованном морском побережье отработали вопросы маскировки, ведения инженерной разведки, действий групп при минировании и разминировании различных участков местности.

Также военнослужащие инженерных подразделений на практике осуществили подрыв различных учебных объектов, имитирующих взрывные устройства, выполнили задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях на берегу и в воде, обеспечив тем самым условия для успешной высадки морского десанта.

Всего в учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники.