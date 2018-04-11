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В Новороссийске прошло тактическое учение с инженерными подразделениями Черноморского флота
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В Новороссийске прошло тактическое учение с инженерными подразделениями Черноморского флота 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие осуществили подрыв различных учебных объектов, имитирующих взрывные устройства, выполнили задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях на берегу и в воде, обеспечив тем самым условия для успешной высадки морского десанта.
На Черноморском побережье в зоне ответственности Новороссийской военной морской базы (НВМБ) прошло тактическое учение с инженерными подразделениями по обеспечению высадки морского десанта и противодесантной обороне.
В ходе учения флотские инженеры на необорудованном морском побережье отработали вопросы маскировки, ведения инженерной разведки, действий групп при минировании и разминировании различных участков местности.
Также военнослужащие инженерных подразделений на практике осуществили подрыв различных учебных объектов, имитирующих взрывные устройства, выполнили задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях на берегу и в воде, обеспечив тем самым условия для успешной высадки морского десанта.
Всего в учении приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц военной и специальной техники.
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