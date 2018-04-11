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Боевых роботов выпустят на Красную площадь
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Боевых роботов выпустят на Красную площадь 

Мослента 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Параде Победы на Красной площади в Москве планируется задействовать робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях», — сказал он.
Комплекс «Уран-6» предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Он уже использовался российскими саперами в Сирии и на Северном Кавказе.
«Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. На его вооружении стоит 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72, 7,62-миллиметровый пулемет, реактивные огнеметы «Шмель-М» и комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами.
Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что в Параде Победы 2018 года примут участие боевые машины поддержки танков «Терминатор», а в воздушной части парада — новейшие истребители пятого поколения Су-57. Всего в параде будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих.
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