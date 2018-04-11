Боевых роботов выпустят на Красную площадь

В Параде Победы на Красной площади в Москве планируется задействовать робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях», — сказал он.

Комплекс «Уран-6» предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Он уже использовался российскими саперами в Сирии и на Северном Кавказе.

«Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. На его вооружении стоит 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72, 7,62-миллиметровый пулемет, реактивные огнеметы «Шмель-М» и комплекс управляемого вооружения «Атака» с противотанковыми ракетами.