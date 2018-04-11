Минобороны РФ намерено закупить по новой ГПВ более 100 Ил-112В

"В рамках госпрограммы вооружения

было запланировано порядка 22 самолетов. Но потребность в них велика, поскольку самолеты предыдущей серии сходят уже, жизненный цикл у них на финише. Я думаю, что свыше 100 самолетов в общей сложности мы будем закупать", — сказал Борисов.

По его словам, предполагается, что ВАСО станет основным предприятием для изготовления большой партии Ил-112В, которые предприятие готовит к первому полету.

"Это младшая модель военно-транспортной авиации. Конечно, мы смотрим очень внимательно за этим проектом", — добавил Борисов.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.