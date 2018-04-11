Сенатор: Надеюсь, страны НАТО не придется «принуждать к миру»

На сайте Федерального управления гражданской авиации США появился текст уведомления об опасности полетов в Восточном Средиземноморье в связи с возможными ракетными ударами по Сирии . Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило оперативное уведомление об опасности полетов в этом районе. По сообщениям СМИ Росавиация также разослала уведомления.

В эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал о предпосылках и возможных последствиях угроз ракетных ударов по Сирии со стороны США.

«Я думаю, что в рамках стран американской коалиции, прежде всего стран НАТО , есть некие планы, которые они озвучили. Однако если они готовятся к таким ударам, зачем тогда нужны были все эти фейки с отравлением Скрипалей и с химатакой в Сирии. Самое печальное заключается в том, что мы, через официальные каналы заявляли еще полтора месяца назад, что будут подобные провокации, которые могут сопровождаться ударами. 13 марта начальник Генштаба РФ предупредил, что на территории Сирии находятся российские военнослужащие, и на это все мы просто так смотреть не будем», — рассказал сенатор.

Франц Клинцевич напомнил, что похожая провокация со стороны США была осуществлена в 2008 году, которая вылилась в вооружённый конфликт в Южной Осетии

«Тогда впервые в мировой практике была применена новая тактика, так называемая операция по принуждению к миру. Не хотелось бы, чтобы мы применяли новую такую операцию по принуждению к миру, но уже для некоторых стран НАТО», — предостерег собеседник НСН.

Клинцевич: Войны не будет Вместе с тем, сенатор напомнил, что помимо российских на территории Сирии находят еще и турецкие войска, которые так же могу пострадать от предполагаемых вооруженных действий со стороны Соединенных Штатов.

Турция находится в дружеских отношениях с Россией , вместе с тем является страной НАТО. Я уверен, что Турция будет придерживаться нейтралитета. Она может выразить озабоченность или даже предъявить серьезные претензии к агрессорам, но не более. Турции это просто не выгодно», — резюмировал Клинцевич.