Расчеты беспилотной авиации ЗВО готовы к мониторингу лесных пожаров в Северо-Западной и Центральной части России

Практически все БЛА оборудованы тепловизорами и видеокамерами, что позволит обнаружить даже мелкие очаги пожаров и своевременно принять меры по их ликвидации.

Беспилотная авиация Западного военного округа (ЗВО) находится в готовности к проведению мониторинговых полетов вблизи военных объектов в пожароопасных районах.

Практически все беспилотные летательные аппараты (БЛА) оборудованы тепловизорами и видеокамерами, что позволит обнаружить даже мелкие очаги пожаров и своевременно принять меры по их ликвидации.

Данные мониторинга планируется передавать в региональный центр управления ЗВО для оперативного принятия решений на применение противопожарных отрядов и групп из состава соединений, воинских частей, складов и баз, а также, в случае необходимости, вертолетов армейской авиации со специальными водосливными устройствами.

Также в рамках подготовки к пожароопасному периоду с личным составом штатных и нештатных пожарных команд проведены практические занятия по действиям при угрозе распространения пожаров к военным объектам. Кроме того, повсеместно проводится опашка территорий складов и баз.

Всего к противопожарным мероприятиям в объединениях при необходимости могут быть привлечены более 3 тыс. военнослужащих, свыше 500 единиц специальной и автомобильной техники, а также не менее 10 вертолетов, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5.