Более 40 единиц военной техники во главе с Т-34 задействуют в параде Победы в Волгограде

ВОЛГОГРАД , 12 апреля. / ТАСС /. Более 40 единиц военной техники, в том числе легендарный танк Т-34, примут участие в параде в честь Дня Победы в Волгограде, сообщил в четверг ТАСС начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

"По давно заведенной традиции парад Победы 9 Мая в Волгограде возглавит легендарный танк Т-34, за ним будут следовать автомобили военного времени «Виллис» и «ГАЗ», военные мотоциклы", — сказал полковник.

Он уточнил, что всего в механизированной части парада будет задействовано более 40 единиц военной техники. «Это примерно столько же, как и на прошлогоднем параде. По центру Волгограда в колоннах пройдут современные танки Т-90, бронетранспортеры БМП-3, бронеавтомобили „Тигр“, реактивные системы залпового огня „Торнадо“, зенитно-ракетные комплексы „Стрела“, другая техника», — сказал Астафьев.

В Волгограде военные уже приступили к гарнизонным тренировкам перед Парадом Победы, в котором примут участие порядка 1,5 тыс. военнослужащих Минобороны и еще более 500 человек из других силовых ведомств, сообщил в четверг ТАСС и. о. командира 20-й мотострелковой бригады полковник Михаил Коровченко.

"Сегодня на плацу воинской части прошла одна из первых гарнизонных тренировок в составе парадных расчетов. Всего в волгоградском параде Победы 9 Мая примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих — это подразделения 20-й мотострелковой бригады, Росгвардии, военные железнодорожники, десантники, подразделения других силовых ведомств, а также казачьих формирований", — отметил Коровченко.

По его словам, на тренировке было отработано все в точности, как это будет на параде 9 Мая. Военнослужащие отрепетировали согласованность действий, ровный строй шеренг, соблюдение дистанций между парадными расчетами. «По традиции военнослужащие трех первых коробок на параде 9 Мая будут одеты в военную форму времен Великой Отечественной войны по видам вооруженных сил — Сухопутные войска, ВВС и ВМФ», — уточнил полковник.

По данным пресс-службы Южного военного округа, генеральные репетиции парада Победы, которые пройдут в центре города на площади Павших борцов с участием военной техники запланированы на 3, 5 и 7 мая, тренировка 5 мая пройдет в вечернее время.