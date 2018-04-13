Ещё
Источник: в России могут создать холдинг для разработки сверхтяжелой ракеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: в России могут создать холдинг для разработки сверхтяжелой ракеты 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вертикально интегрированная структура во главе с РКК «Энергия» может быть создана в составе госкорпорации «Роскомос» для разработки новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелого носителя для полетов на Луну и Марс, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Указ президента о создании сверхтяжелой ракеты-носителя был подписан в начале года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК «Энергия». К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. «Сверхтяж» планируется использовать для выполнения перспективных космических проектов, например, полетов к Луне и Марсу.
"Рассматривается вопрос создания холдинга с включением в него РКК «Энергия», РКЦ «Прогресс», а также частично НПО имени Лавочкина и, возможно, НПО «Энергомаш», то есть всей кооперации по разработке и изготовлению ракеты «Союз-5» и создания на ее основе носителя сверхтяжелого класса", — сказал собеседник.
Головной организацией, которая возглавит холдинг, предлагается назначить РКК «Энергия». Производственные мощности будут развернуты на РКЦ «Прогресс». НПО имени Лавочкина планируется задействовать в холдинге частично — в качестве производителя головных обтекателей для «Союза-5». Помимо того, обсуждается вопрос о привлечении в структуру НПО «Энергомаш», которое будет изготавливать двигатели для этой ракеты. Напрямую ввести НПО в холдинг мешает то, что на базе предприятия создается холдинг ракетного двигателестроения.
РИА Новости: последние новости
США в Сирии могут использовать ударные подлодки, считает адмирал ВМФ В Минобороны рассказали о нормализации обстановки в сирийском городе Дума Глава Минобороны Израиля пообещал не допустить присутствия Ирана в Сирии
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США378
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы31
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН358
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии246
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии30
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение