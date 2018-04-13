Источник: в России могут создать холдинг для разработки сверхтяжелой ракеты

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Вертикально интегрированная структура во главе с РКК «Энергия» может быть создана в составе госкорпорации «Роскомос» для разработки новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» и сверхтяжелого носителя для полетов на Луну и Марс, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Указ президента о создании сверхтяжелой ракеты-носителя был подписан в начале года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК «Энергия». К концу 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование комплекса, а первый старт ракеты назначен на 2028 год. «Сверхтяж» планируется использовать для выполнения перспективных космических проектов, например, полетов к Луне и Марсу.

Головной организацией, которая возглавит холдинг, предлагается назначить РКК «Энергия». Производственные мощности будут развернуты на РКЦ «Прогресс». НПО имени Лавочкина планируется задействовать в холдинге частично — в качестве производителя головных обтекателей для «Союза-5». Помимо того, обсуждается вопрос о привлечении в структуру НПО «Энергомаш», которое будет изготавливать двигатели для этой ракеты. Напрямую ввести НПО в холдинг мешает то, что на базе предприятия создается холдинг ракетного двигателестроения.