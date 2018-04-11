Военные беспилотники будут искать лесные пожары на Северо-Западе России

В готовности к мониторинговым полетам над военными объектами в пожароопасных районах Северо-Запада и Центра России находятся беспилотные аппараты авиации Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО. Они оборудованы тепловизорами и видеокамерами, что позволяет обнаружить даже сравнительно мелкие очаги пожаров.

Полученные данные будут передаваться в региональный центр управления округа для принятия решений о применении противопожарных отрядов и групп, а также вертолетов армейской авиации со специальными водосливными устройствами. Кроме того, повсеместно проводится опашка территорий военных складов и баз.

К противопожарным мероприятиям при необходимости могут быть привлечены более 3000 военнослужащих, свыше 500 единиц техники, не менее 10 вертолетов.