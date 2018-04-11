Поисковый отряд «Витязь» провел разведывательный выезд

Поисковый отряд «Витязь» Обручевского района провел разведывательный выезд в Ржевском районе Тверской области

В ходе выезда в рамках подготовки к весенней полевой экспедиции «Вахта Памяти» поисковики обследовали перспективные участки местности с целью выявления фортификационных сооружений, воронок, образовавшихся от разрывов крупнокалиберных снарядов и авиационных бомб, траншей и стрелковых ячеек на местах ожесточенных боев 78 стрелковой дивизии. Известно, что за первые три дня боев общие потери дивизии составили 6121 солдат и командиров.