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Поисковый отряд «Витязь» провел разведывательный выезд
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Поисковый отряд «Витязь» провел разведывательный выезд 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Поисковый отряд «Витязь» Обручевского района провел разведывательный выезд в Ржевском районе Тверской области.
В ходе выезда в рамках подготовки к весенней полевой экспедиции «Вахта Памяти» поисковики обследовали перспективные участки местности с целью выявления фортификационных сооружений, воронок, образовавшихся от разрывов крупнокалиберных снарядов и авиационных бомб, траншей и стрелковых ячеек на местах ожесточенных боев 78 стрелковой дивизии. Известно, что за первые три дня боев общие потери дивизии составили 6121 солдат и командиров.
Обручевский меридиан: последние новости
Гидрометцентр отметил, что погода потенциально опасна МЧС предупредило об аномальных морозах до минус 20 градусов К пятнице в столице потеплеет
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