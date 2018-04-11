Ещё
Женщин впервые задействуют в параде Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщин впервые задействуют в параде Победы 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Задействованные в параде женщины будет представлять разные части 41-ю общевойсковой армии, рассказали ТАСС в пресс-службе центрального военного округа (ЦВО).
«Сводная коробка из военнослужащих-женщин 41-й общевойсковой армии впервые поучаствует в параде 9 мая в Новосибирске в количестве около 80 человек. В ней примут участие женщины из разных частей, например, медики, связисты и разведчики», — уточнили в пресс-службе ЦВО.
Всего в праздничном параде в Новосибирске будут задействованы более 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц военной техники. По площади Ленина 9 мая пройдут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового соединения ЦВО, Сибирское региональное командование национальной гвардии, юнармейцы и кадеты.
Известно также, что в параде Победы в Новосибирске впервые примут участие самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК». Они предназначены для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.
Помимо парада Победы, по Красному проспекту традиционно пройдет «Бессмертный полк». В прошлом году мероприятие привлекло рекордное количество участников — сотни тысяч человек, колонна выглядела бесконечной. VN.ru публиковал фоторепортаж с места событий.
Все новости Новосибирской области: последние новости
СКР изучает видео с «избиением младенцев» в Новосибирске На предложение уволить Амана Тулеева ответил Владимир Путин Перерезали горло стаканом посетителю бара в Новосибирске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила сбивать ракеты США643
200 человек погибли при падении самолета в Алжире22
Рубль продолжил безустанное падение354
США готовят новый удар по России628
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»102
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
00:24
Собянин пригласил москвичей на «Тотальный диктант»
Новости Москвы Общество
01:02
В Москве стали реже получать травмы на производстве
Новости Москвы
02:05
Москвичам посоветовали готовиться к полярному вторжению
Общество Новости Москвы
03:58
Стартовал пилотный проект «Экскурсовод в метро»
Новости Москвы
01:01
Дороги в Москве будут мыть каждый месяц
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение