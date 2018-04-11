Женщин впервые задействуют в параде Победы

Задействованные в параде женщины будет представлять разные части 41-ю общевойсковой армии, рассказали ТАСС в пресс-службе центрального военного округа (ЦВО).

«Сводная коробка из военнослужащих-женщин 41-й общевойсковой армии впервые поучаствует в параде 9 мая в Новосибирске в количестве около 80 человек. В ней примут участие женщины из разных частей, например, медики, связисты и разведчики», — уточнили в пресс-службе ЦВО.

Всего в праздничном параде в Новосибирске будут задействованы более 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц военной техники. По площади Ленина 9 мая пройдут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового соединения ЦВО, Сибирское региональное командование национальной гвардии, юнармейцы и кадеты.

Известно также, что в параде Победы в Новосибирске впервые примут участие самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК». Они предназначены для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.