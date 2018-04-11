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Более 5000 военнослужащих из частей соединений ЦВО, дислоцированных в Сибири, примут участие в праздничных торжествах в День Победы
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Более 5000 военнослужащих из частей соединений ЦВО, дислоцированных в Сибири, примут участие в праздничных торжествах в День Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Например, в военном параде в Новосибирске будут задействованы более 1500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники.
Более 5000 военнослужащих из частей соединений Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, примут участие в праздничных торжествах, посвящённых 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В военном параде в Новосибирске будут задействованы более 1500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники. По площади Ленина 9 мая пройдут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового соединения ЦВО, представители Сибирского регионального командования национальной гвардии, юнармейцы и кадеты, а также впервые парадная коробка военнослужащих-женщин.
Также праздничные шествия будут проходить в местах расположения гарнизонов 41-й общевойсковой армии –— городах Кызыл, Алейск, Бийск, Юрга.
Во всех городах в День Победы для жителей будет организована выставка современной военной техники, а военнослужащие— повара угостят всех желающих солдатской кашей, приготовленной в полевых кухнях.
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