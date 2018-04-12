Более 130 торжественных мероприятий с участием военнослужащих ЦВО пройдет в День Победы

Самым ярким событием станет военный парад в Екатеринбурге , где по центральным улицам города пройдут более ¬¬2200 военнослужащих и около 80 единиц военной техники.

Три военных парада и 129 торжественных шествий, посвященных 73-летию Победы в Великой Отечественной Войне, пройдут в местах дислокации войск Центрального военного округа.

Всего в военных парадах и торжественных шествиях в Повольжье, Сибири и на Урале примут участие более 43700 человек, из них большую часть составят военнослужащие ЦВО, также в мероприятиях примут участие юнармейцы, кадеты и представители других силовых ведомств.

Самым ярким событием станет военный парад в Екатеринбурге, где по центральным улицам города пройдут более ­­2200 военнослужащих и около 80 единиц военной техники.

Новосибирске. Также военные парады пройдут в Самаре

В настоящее время идут интенсивные тренировки парадных расчетов.