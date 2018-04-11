Американский танк подготовят для участия в параде Победы 9 мая

На аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи во Владивостоке из Мурманской области РФ бортом военно-транспортной авиации Ил-76 доставили корпус американского танка «Шерман» времен Второй Мировой войны

Танк был поднят водолазами Северного флота с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза «Томас Дональдсон» и доставлен на Дальний Восток, где специалисты одной из военных баз хранения танков восстановят его для участия в торжествах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне в Приморском крае

В марте 1945 года транспорт-сухогруз «Томас Дональдсон» был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив. Груз транспорта, включавший в себя образцы авиационной и бронетехники ушли на дно вместе с сухогрузом. Американское правительство поставляло в СССР танки «Шерман» начиная с 1942 года.