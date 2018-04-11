ВВС США изучат механизмы давления на Россию и Китай для «ядерного сдерживания»

Американские военные намерены изучить способы «ядерного сдерживания» России Китая . Грант на соответствующие исследования опубликовала академия ВВС США . Для этих целей предлагается теоретически смоделировать ситуацию, которая могла бы привести к применению оружия массового уничтожения. Также американские специалисты рекомендуют использовать тактику «запугивания и принуждения» оппонентов. Военные эксперты не исключают, что целью инициативы может быть более подробное изучение новейших российских вооружений. RT ознакомился с документом.

Академия ВВС США в рамках проекта по разработке концепции противодействия оружию массового поражения (ОМП) объявила грант на проведение исследований, связанных с возможностью применения таких видов вооружений. В документе перечислены 10 основных тем и 6 ключевых сфер, в рамках которых должны проводиться исследования.

К вооружениям массового поражения американские военные эксперты причислили химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие.

Примечательно, что в тексте документа помимо США встречаются упоминания лишь двух стран — Китая и России. Американские военные намерены применить «теорию игр», чтобы понять, каким образом можно усилить эффективность сдерживания в отношении этих двух государств.

«Применение теории игр к стратегии сдерживания России и Китая, с акцентом на следующие вопросы: (1) как смоделировать то, что представляет ценность для России и Китая; (2) как поставить то, что представляет для них ценность под угрозу для расширения возможностей сдерживать потенциальное применение оружия массового поражения в будущем конфликте, а также его использование в целях запугивания и принуждения», — сообщается в контракте.

В разговоре с RT политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов пояснил, что такое теория игр в контексте военной стратегии.

«Прежде всего, это обеспечит определённый сценарий поведения. То есть, например, есть риски, которые вас окружают, будь то Сирия Украина , Южно-Китайское море и всё, что с ним связано. В результате каких-то действий или столкновений, которые объективно могут происходить на этих направлениях, необходимо понимать, какие действия должны сразу же предприниматься. Вырабатывается сценарий поведения на случай таких кризисных явлений. То есть куда нужно давить, чтобы страна не решилась на какие-то военные действия, какие экономические ресурсы являются ключевыми. То есть отыгрывается ситуация, при которой происходит конфликт с двумя странами, или с одной из них», — пояснил эксперт.

Абзалов также отметил, что в последнее время США увеличили финансирование исследований, посвящённых как России, так и Китаю.

Контроль за чужим вооружением

Ведомство также интересуют подходы и концепции по заключению соглашений о контроле над вооружениями.

«Конкретные подходы, концепции и методологии, направленные на подготовку основы для будущих переговоров, касающихся заключения соглашений о контроле над вооружениями или принятия мер, направленных на укрепление взаимного доверия, ввиду усилившейся военной конкуренции (в сфере новых систем вооружения) между крупными державами, в частности, Соединёнными Штатами, Россией и Китаем», — говорится в документе.

Отдельно планируется оценить «потенциальный эффект „ограниченного“ использования ядерного оружия на обычные военные операции США, а также стратегии и меры в противовес этому эффекту», — отмечается в гранте.

Помимо обороны, США готовятся и к возможному сценарию атаки. Согласно документу, американских военных интересуют «новые подходы к совершенствованию существующих носителей оружия массового уничтожения и разработке новых носителей».

По мнению составителей документа, исследование поможет Минобороны США и американскому правительству обеспечить ядерное сдерживание и «подготовиться к борьбе с оружием массового уничтожения» и неожиданными угрозами для США.

Деньги на проект выделяются из бюджета 2019 фискального года. Всего планируется потратить на исследования около $3,5 млн Стоимость каждого исследования оценивается от $50 до $225 тыс.

«Они смотрят, возможна ли техническая реализация подобного вооружения в России и приходят к выводам, что это так. Это реально существующие проекты и изделия. Например, маневрирующий гиперзвуковой боевой блок для межконтинентальной баллистической ракеты действительно создан и проходит стадию испытаний. Американцы проводят достаточно глубокую исследовательскую работу, и Пентагон в этом заинтересован в первую очередь. Они пытаются найти следы этих разработок. В США пытаются определить, какими техническими средствами или решениями удалось создать это оружие. У них ничего подобного нет», — подчеркнул эксперт.

Россия разрабатывает современные виды оборонительного вооружения, а также успешно модернизирует предыдущие образцы оружия, добавил Мураховский.

«Прошла модернизация противоракеты. Плюс система С-500, которая на стадии испытаний отдельных компонентов, в том числе и новых ракет. Кроме того, у нас есть изделие под названием «Нудоль», которое представляет собой мобильный вариант противоракетной системы. Не говоря уже о комплексах противовоздушной обороны меньшей дальности, которые заточены на поражение именно высокоточного оружия. Оно эффективно работает по крылатым ракетам и по всем видам авиационных средств поражения класса «воздух-поверхность», — сообщил эксперт.

Член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии при правительстве России пояснил, почему Москва и Пекин оказались в списке угроз для США.

«Россия остаётся единственной страной в мире, которая может снести с лица земли Соединённые Штаты как государство. А Китай является единственной страной в мире, которая имеет сопоставимый экономический потенциал и очень быстро развивает свой военный потенциал», — подчеркнул эксперт.

Право применения

Между тем, стоит отметить, что доктрины России и Китая предусматривают применение ядерного оружия только в ответ на ядерный удар по своей территории, в то время как США считают целесообразным нанесение превентивного удара этим типом оружия массового уничтожения.

В начале 2018 года Вашингтон обновил свою ядерную доктрину. В документе Россия, Китай и ещё несколько стран названы «угрозами» для США. Также там указано, что Соединённые Штаты намерены модернизировать, укреплять и наращивать свои стратегические силы. Кроме того, планируется развивать ядерное оружие уменьшенной мощности. Эксперты опасаются, что вместе с понижением мощности также снизится и порог использования ОМУ.

«Это очень опасная затея, поскольку она снижает ядерный порог и предусматривает возможность начала ядерной войны на самом низком уровне. Увеличивается вероятность применения ядерного оружия, возможность обмена ударами уже стратегическими ядерными силами», — заявил ранее RT руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров

В рамках этой же стратегии США разрабатывают авиабомбу B61-12 с регулируемой мощностью взрыва. Её испытания без ядерного снаряда в США проводились в августе 2017 года.

При этом в новой стратегии также чётко прописано, что США могут применить ядерное оружие в ответ на «значимую неядерную стратегическую атаку», в том числе если она коснётся инфраструктуры, населения или командных пунктов Соединённых Штатов или их союзников.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с RT рассказал, что опасность ядерного конфликта увеличивается в первую очередь из-за позиции Соединённых Штатов.

«Первыми порог возможности ядерной войны понизили американцы, выйдя из договора по ПРО, что практически вынудило нас начать разработки системы преодоления ПРО. После того, как мы объявили о своих военных инициативах и перспективных разработках, и когда американцы сформируют свой ответ, мы выйдем в ситуацию, когда два человека приставили друг другу ко лбу по взведённому пистолету и выясняют, у кого нервы крепче. Либо мы сядем за стол переговоров, либо мы уйдём в военный конфликт. Будет ли он ядерный, сложно сказать, но вероятность этого чрезвычайно высока», — подчеркнул эксперт.

Что касается применения химического оружия, то и тут среди трёх указанных в документе стран — России, США и Китая — только США до сих не избавились от своего арсенала.