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Россия разработает для S7 дешевую версию ракеты «Союз-5»
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Россия разработает для S7 дешевую версию ракеты «Союз-5» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РОССИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ ДЛЯ S7 ДЕШЕВУЮ ВЕРСИЮ РАКЕТЫ «СОЮЗ-5», КОТОРАЯ МОЖЕТ СТАТЬ МНОГОРАЗОВОЙ — РКК «ЭНЕРГИЯ»
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