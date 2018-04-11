Россия разработает для S7 дешевую версию ракеты «Союз-5»

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Нужно больше доказательств: СМИ узнали от отказе Британии от удара по Сирии

Пушков заявил, что США не нужны расследования, чтобы нанести удар по Сирии

В Минобороны заявили, что удар по базе в Сирии нанесли израильские ВВС