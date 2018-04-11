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Россия разработает для S7 дешевую версию ракеты «Союз-5»
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Россия разработает для S7 дешевую версию ракеты «Союз-5»
РИА Новости
1 час назад
Фото:
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РОССИЯ
РАЗРАБАТЫВАЕТ ДЛЯ
S7
ДЕШЕВУЮ ВЕРСИЮ РАКЕТЫ «СОЮЗ-5», КОТОРАЯ МОЖЕТ СТАТЬ МНОГОРАЗОВОЙ —
РКК «ЭНЕРГИЯ»
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