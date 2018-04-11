Ещё
Воинские части 2-й общевойсковой армии подняли по тревоге в Самаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воинские части 2-й общевойсковой армии подняли по тревоге в Самаре 

ТАСС 50 минут назад
САМАРА, 11 апреля. /ТАСС/. Дислоцированные в Самаре воинские части 2-й общевойсковой армии подняли по учебной тревоге, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин поднял по тревоге воинские части 2-й общевойсковой армии в Самаре. Сейчас они совершают марши в назначенные районы на полигонах, где в ходе учений будут развернуты полевые пункты управления", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, всего по тревоге подняли более 2 тыс. военнослужащих. Приведение подразделений в высшие степени боевой готовности проводится в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, в ходе которой оценят результаты боевой подготовки, в том числе освоение сирийского опыта.
Командующий войсками ЦВО во вторник прибыл в Самарскую область и лично возглавил комплексную группу по контрольной проверке 2-й общевойсковой армии. Комплексная группа в течение нескольких дней проверит и оценит уровень боевой подготовки воинских частей, а также их готовность к выполнению задач, состояние вооружения и военной техники, уровень морально-психологического состояния личного состава.
ТАСС: последние новости
Экс-главком НАТО предположил, что США могут нанести удар по вертолетной базе в Сирии Источник: Росавиация предупредила о необходимости особого внимания к полетам вблизи Сирии СМИ: израильские самолеты находились в небе в момент ракетного удара по аэродрому в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России640
Рубль продолжил безустанное падение176
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель83
Авиакатастрофа в Хабаровске9
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1106
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:56
Женатый Кончаловский закрутил роман с юной актрисой
Шоу-бизнес
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
04:11
В Москве загорелся газопровод
Пожары Происшествия
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение