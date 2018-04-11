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Шесть комплексов «Панцирь-С1» заступили на боевое дежурство в Поволжье
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Шесть комплексов «Панцирь-С1» заступили на боевое дежурство в Поволжье 

ТАСС 48 минут назад
ТАСС, 11 апреля. Шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"ЗРПК «Панцирь-С1» заступили на боевое дежурство в Саратовской области, дивизионный комплект поступил по гособоронзаказу-2018. Зенитчики из Поволжья успешно завершили курс переподготовки на новую технику, а также в марте выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области, где впервые отработали поражение целей в единой системе с комплексами С-400 «Триумф», — сказали там.
"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.
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