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В России решили «реанимировать» три фрегата проекта 11356
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В России решили «реанимировать» три фрегата проекта 11356 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Три сторожевых фрегата проекта 11356, находящиеся на заводе «Янтарь» в разной степени готовности, планируется достроить для Черноморского флота в 2020-2021 годах, сообщил гендиректор Прибалтийского судостроительного завода Эдуард Ефимов.
«У нас действующий контракт, есть только бессрочное уведомление о приостановке строительства. Кроме того, есть подписанное дополнительное соглашение, согласно которому сроки сдачи этих кораблей перенесены на 2020 и 2021 годы. Если мы двигатели (для кораблей — прим. ВЗГЛЯД) получим в 2019-м, то это вполне реальные сроки», — передает ТАСС слова Ефимова.
Этим заявлением Ефимов опроверг ранее появлявшиеся сообщения, что три недостроенных фрегата могут быть проданы Индии.
Корабли первой тройки фрегатов проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» уже находятся в боевом составе Черноморского флота, в конце декабря ВМФ также был передан корабль «Адмирал Макаров».
Индия с 2003 по 2013 годы получила фрегаты этого же проекта: «Тальвар», «Тришул», «Табар», «Тег», «Таркаш» и «Триканд». Последние три оснащены ракетами «БраМос». Все эти корабли построены в России.
Напомним, в конце февраля СМИ сообщили, что Нью-Дели и Москва завершили переговоры по контракту на покупку четырех новых российских фрегатов; сумма соглашения — 3 млрд долларов. По контракту первые два фрегата будут построены на калининградской верфи «Янтарь», а еще два — на индийском предприятии Goa Shipyard Ltd, которое получит от России технологии. Начало поставок ожидается в течение четырех лет.
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