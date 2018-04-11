В России решили «реанимировать» три фрегата проекта 11356

Три сторожевых фрегата проекта 11356, находящиеся на заводе «Янтарь» в разной степени готовности, планируется достроить для Черноморского флота в 2020-2021 годах, сообщил гендиректор Прибалтийского судостроительного завода Эдуард Ефимов.

«У нас действующий контракт, есть только бессрочное уведомление о приостановке строительства. Кроме того, есть подписанное дополнительное соглашение, согласно которому сроки сдачи этих кораблей перенесены на 2020 и 2021 годы. Если мы двигатели (для кораблей — прим. ВЗГЛЯД) получим в 2019-м, то это вполне реальные сроки», — передает ТАСС слова Ефимова.

Этим заявлением Ефимов опроверг ранее появлявшиеся сообщения, что три недостроенных фрегата могут быть проданы Индии.

Корабли первой тройки фрегатов проекта 11356 «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» уже находятся в боевом составе Черноморского флота, в конце декабря ВМФ также был передан корабль «Адмирал Макаров».

Индия с 2003 по 2013 годы получила фрегаты этого же проекта: «Тальвар», «Тришул», «Табар», «Тег», «Таркаш» и «Триканд». Последние три оснащены ракетами «БраМос». Все эти корабли построены в России