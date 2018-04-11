Подняли по тревоге: самарские военные ушли в поля осваивать сирийский опыт 

Все воинские части областной столицы подняли по тревоге. Командующий армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин мобилизовал самарских военных для полевых учений.
— Сейчас солдаты и офицеры совершают марш-броски к полигонам. Там они развернут временные пункты управления и отработают слаженное взаимодействие с другими подразделениями, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Учения позволят определить степень боевой готовности армии регионального центра. Бойцы будут осваивать опыт российских коллег из Сирии и продемонстрируют навыки и знания, полученные за зимний период подготовки.