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Подняли по тревоге: самарские военные ушли в поля осваивать сирийский опыт
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Рубль продолжает безустанное падение

Подняли по тревоге: самарские военные ушли в поля осваивать сирийский опыт 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
Все воинские части областной столицы подняли по тревоге. Командующий армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин мобилизовал самарских военных для полевых учений.
— Сейчас солдаты и офицеры совершают марш-броски к полигонам. Там они развернут временные пункты управления и отработают слаженное взаимодействие с другими подразделениями, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Учения позволят определить степень боевой готовности армии регионального центра. Бойцы будут осваивать опыт российских коллег из Сирии и продемонстрируют навыки и знания, полученные за зимний период подготовки.
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