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Обоснована необходимость перехода армии России на контрактную основу
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Обоснована необходимость перехода армии России на контрактную основу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России к 2024 году необходимо перейти к формированию Вооруженных сил исключительно на контрактной основе, заявили в Центре стратегических разработок (ЦСР).
«Постепенно в российской армии будет увеличиваться число контрактников, что заметно повысит ее профессионализм и боеготовность: каждый солдат и офицер будут мотивированы прежде всего достойным вознаграждением за их труд», — передает РИА «Новости» материалы ЦСР о стратегии развития России на период 2018-2024 годов.
В качестве показателя в стратегии указывается пункт, согласно которому «Вооруженные силы будут на 100% формироваться на контрактной основе».
Кроме того, стратегия предполагает, что в ближайшие шесть лет для военных и их семей будет создан полноценный жилищный фонд.
«Расходы на оборону и вооружение будут гибко планироваться и корректироваться каждый год, что позволит и тратить меньше, и защищаться эффективнее. Появится четкий список нужных военных технологий, а продукция предприятий оборонного производства будет диверсифицирована», — говорится в стратегии ЦСР.
Напомним, в сентябре 2017 года сообщалось, что число призывников в России впервые сокращено на десятки тысяч.
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