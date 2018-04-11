На Ставрополье начались учения мотострелков

Более тысячи военнослужащих мотострелкового соединения на Ставрополье подняты по тревоге в рамках учений. Им предстоит уничтожить условных диверсантов.

«Подразделения подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике к местам практических действий на полигон Николо-Александровский», — сообщил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев . Его слова передает ТАСС

По его словам, мотострелки проведут операцию по поиску и уничтожению условной диверсионной группы противника в населенном пункте.

К учениям также привлекли армейскую авиацию. Вертолетчикам в среду предстоит нанести удары по оборонительным сооружениям, высадить десант и эвакуировать условно раненых.

В учениях задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и 10 боевых вертолетов Ми-8 АМТШ и Ми-35М.