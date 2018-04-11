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На Ставрополье начались учения мотострелков
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Рубль продолжает безустанное падение

На Ставрополье начались учения мотострелков 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Более тысячи военнослужащих мотострелкового соединения на Ставрополье подняты по тревоге в рамках учений. Им предстоит уничтожить условных диверсантов.
«Подразделения подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике к местам практических действий на полигон Николо-Александровский», — сообщил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев. Его слова передает ТАСС.
По его словам, мотострелки проведут операцию по поиску и уничтожению условной диверсионной группы противника в населенном пункте.
К учениям также привлекли армейскую авиацию. Вертолетчикам в среду предстоит нанести удары по оборонительным сооружениям, высадить десант и эвакуировать условно раненых.
В учениях задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и 10 боевых вертолетов Ми-8 АМТШ и Ми-35М.
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