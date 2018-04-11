Военнослужащие-женщины впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске

НОВОСИБИРСК , 11 апреля. / ТАСС /. Около 80 военнослужащих-женщин 41 общевойсковой армии из разных частей впервые поучаствуют в параде Победы в Новосибирске, рассказали в среду ТАСС в пресс-службе центрального военного округа (ЦВО).

"Сводная коробка из военнослужащих-женщин 41 общевойсковой армии впервые поучаствует в параде 9 мая в Новосибирске в количестве около 80 человек. В ней примут участие женщины из разных частей, например, медики, связисты и разведчики", — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Как уточнили в пресс-службе, всего в праздничном параде в Новосибирске будут задействованы более 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц военной техники. По площади Ленина (центральная площадь Новосибирска — прим. ТАСС) 9 мая пройдут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового соединения ЦВО, Сибирское региональное командование национальной гвардии, юнармейцы и кадеты.

Ранее ТАСС сообщал, что в параде 9 мая в Новосибирске впервые примут участие самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», предназначенные для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.