Ещё
Военнослужащие-женщины впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

Военнослужащие-женщины впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Около 80 военнослужащих-женщин 41 общевойсковой армии из разных частей впервые поучаствуют в параде Победы в Новосибирске, рассказали в среду ТАСС в пресс-службе центрального военного округа (ЦВО).
"Сводная коробка из военнослужащих-женщин 41 общевойсковой армии впервые поучаствует в параде 9 мая в Новосибирске в количестве около 80 человек. В ней примут участие женщины из разных частей, например, медики, связисты и разведчики", — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Как уточнили в пресс-службе, всего в праздничном параде в Новосибирске будут задействованы более 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц военной техники. По площади Ленина (центральная площадь Новосибирска — прим. ТАСС) 9 мая пройдут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового соединения ЦВО, Сибирское региональное командование национальной гвардии, юнармейцы и кадеты.
Ранее ТАСС сообщал, что в параде 9 мая в Новосибирске впервые примут участие самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», предназначенные для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.
ТАСС: последние новости
Помощник Трампа не исключил ракетного удара по Сирии из-за утверждений о химатаке Источник: Росавиация предупредила о необходимости особого внимания к полетам вблизи Сирии СМИ: банды ИГ атаковали позиции сирийских войск после удара по аэродрому
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России513
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель68
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1097
Авиакатастрофа в Хабаровске5
Небо над Сирией опустело492
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
01:48
Британия отказалась бомбить Сирию
Войска Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение