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Десантники из России и Белоруссии нейтрализовали «боевиков» под Брестом
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Десантники из России и Белоруссии нейтрализовали «боевиков» под Брестом 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В 10 километрах от Бреста начались российско-белорусские маневры.
Десантники России и Белоруссии отрабатывают совместные действия, в условиях когда нужно обнаружить и нейтрализовать противника. Задействованы вертолеты и бронетехника.
Десантники должны расчистить путь для бронеколонны. Несколько подразделений высаживаются с минимальной высоты и уже в воздухе открывают огонь.
Сразу после приземления десантники идут в атаку. Эта ударная сила должна подавить и уничтожить укрепления противника.
Контрольно-пропускные пункты и пулеметные точки, которые успели расставить боевики, уничтожаются огнем десантников, которых вертолеты забросили во вражеский тыл. Дороги свободны, и бронетранспортерам остается только взять в кольцо захваченный район.
В это время в лесу на обходных тропах работают подразделения саперов двух стран. Впереди овчарка Майя — служащая белорусской армии. Она лучше любой электроники находит взрывные ловушки.
Вот найден фугас, сделанный из авиабомбы. Противник заминировал все подступы. В руках саперов российские и австралийские миноискатели, которые предоставила белорусская сторона. На эти учения наши военнослужащие прибыли только в своей экипировке «Ратник», но без оружия и техники.
И вот российско-белорусские отряды воздушно-десантных войск окружают командный пункт врага с разных сторон и силами одного подразделения начинается штурм.
В этих международных маневрах задействованы 600 десантников из двух стран. Вместе они учатся противостоять отрядам хорошо вооруженных боевиков и даже регулярным армейским частям, вторгшимся на территорию Белоруссии. И вскоре они проведут учебную операцию по освобождению захваченного города.
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