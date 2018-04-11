Десантный корабль «Иван Грен» завершает испытания и будет передан ВМФ в мае

"В начале апреля "Иван Грен" приступил к финальной фазе государственных испытаний. Мы планируем до середины апреля их закончить, провести ревизию, окончательную отделку и в мае передать этот корабль Военно-морскому флоту России ", — сказал он.

Ефимов подчеркнул, что у головного корабля проекта 11711 "непростая судьба": проектировать его начали еще 1990-х годах, строить — в 2004 году. В 2010 году строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования. "Продолжилось оно в 2014. На протяжении всех этих лет заказчик неоднократно менял технические требования", — добавил он.

Второй корабль серии, сообщил гендиректор "Янтаря", строится "хорошими темпами".

"Мы его планируем в мае спустить на воду, и в планах нашего предприятия передать его Военно-морскому флоту в этом году, в соответствии с контрактом", — сказал он.

При этом, по его словам, продолжать серию кораблей проекта 11711 не планируется.