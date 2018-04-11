Авиакомпании по всему миру получили предупреждения об угрозе ракетных ударов по Сирии 

Речь идёт о маршрутах в районе Восточного Средиземноморья.
«В связи с возможными авиаударами по Сирии ракетами класса «воздух-земля» в течение следующих 72 часов возможны сбои в работе систем навигации и радиооборудования», — говорится в уведомлении, подписанном EASA.
Ранее источник ТАСС в одной из российских авиакомпаний сообщил, что Росавиация также распространила предупреждение. Агентство просит внимательно отслеживать изменения в правилах полётов и аэронавигационную информацию.
В свою очередь Associated Press со ссылкой на американских чиновников писало, что США, Франция и Великобритания проводили консультации по вопросу нанесения ударов по Сирии, но пока окончательное решение не принято.