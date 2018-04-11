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В Ростове-на-Дону в юбилей военного округа пройдут сухопутный, воздушный и водный парады
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В Ростове-на-Дону в юбилей военного округа пройдут сухопутный, воздушный и водный парады 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия с парадами представителей и техники родов войск, посвященные 100-летию Южного военного округа, пройдут в начале мая в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Утром 5 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону состоится праздничный парад войск Ростовского-на-Дону гарнизона в честь юбилея военного округа", — сказал Астафьев.
В этот же день в небе над городской набережной свою авиационную технику в динамике продемонстрируют летчики 4-й армии ВВС и ПВО.
В это же время впервые с Донской набережной ростовчане смогут наблюдать парад боевых кораблей. В донские воды у Ростова-на-Дону для демонстрации сил флота зайдут большой десантный корабль Черноморского флота, противодиверсионный катер «Граченок», десантный катер «Акула» и малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии.
Астафьев напомнил, что Южный военный округ является преемником Северо-Кавказского военного округа (СКВО), который учредил декрет Совета Народных комиссаров 4 мая 1918 года. Первоначально в СКВО вошли войска, размещенные Ставропольской и Черноморской губерниях, Дагестанской области, областей казачьих войск: Донского, Кубанского, Терского.
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