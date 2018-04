Коллектив украинского КБ «Южное» рассказал о провале своих проектов 

Создатели сайта от имени трудового коллектива призывают к отставке Дегтярева и привлечению его к ответственности.

В прошлом году КБ «Южное» оказалось в центре скандала, связанного с передачей ракетных технологий Северной Корее . Информацию о том, что КНДР успешно делает новые ракетные двигатели, основываясь на украинских разработках, в середине августа со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана опубликовала газета The New York Times