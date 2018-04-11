Истребители Су-35 и МиГ-31 впервые будут участвовать в параде Победы во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК , 11 апреля. / ТАСС /. Зенитно-ракетные комплексы С-400, новейшие истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31 впервые примут участие в параде Победы во Владивостоке. Об этом сообщил в среду официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Впервые в ходе прохождения боевой техники на параде во Владивостоке будут представлены зенитно-ракетные комплексы С-400 и современные бронетранспортеры БТР-82А В ходе авиационной составляющей парада зрители будут наблюдать пролет около 20 летательных аппаратов различных классов. Впервые в показе авиационной техники совместно с морской авиацией Тихоокеанского флота примут участие новейшие истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31", — сказал он.

В целом в параде во Владивостоке задействуют более 50 единиц техники, в том числе комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитно ракетно— пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины.

По центральной площади города пройдут около 1,5 тыс. человек. В параде примут участие батальонные и ротные коробки штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск. В колоннах торжественно пройдут парадные расчеты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС МВД , Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

"9 мая в 22:00 по местному времени (15:00 мск) силами Тихоокеанского флота будет дан праздничный салют. С территории Владивостокской крепости залпы фейерверка будут производиться расчетами двух салютных установок 2А-85, а для звукового сопровождения используют две гаубицы Д-30", — добавил Воскресенский.