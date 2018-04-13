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Военнослужащие ВВО отрабатывают стрельбу штатным снарядом из Т-72Б в Хабаровском крае
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Военнослужащие ВВО отрабатывают стрельбу штатным снарядом из Т-72Б в Хабаровском крае 

ТК «Звезда» 17 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Выпускные экзамены с курсантами по стрельбе штатным снарядом из танка Т-72Б начались в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов танковых войск ВВО, расположенных в Хабаровском и Забайкальском краях.
Мероприятия проходят в рамках подготовки к выпускным экзаменам. Почти 1,9 тысяч военнослужащих выполняют упражнения стрельб как с места, так и в движении по мишеням, которые имитируют танки условного «противника» на удалении более 1,6 тысяч метров.
Кроме того, военнослужащие ведут стрельбу из танкового пулемета Калашникова по движущимся мишеням, которые обозначают артиллерийское орудие и гранатометчика условного «противника».
С целью усложнения задачи стрельбы проводятся в условиях постоянной смены мишенной обстановки. Такие изменения требуют от наводчиков-операторов мгновенной реакции и точности при стрельбе.
Курсанты прошли теоретическую подготовку с применением новых компьютерных динамических тренажеров-симуляторов, оснащенных мультимедийным оборудованием по огневой подготовке вооружения и вождению танков для того, чтобы получить допуск к выполнению стрельб штатным снарядом.
После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.
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