Военнослужащие ВВО отрабатывают стрельбу штатным снарядом из Т-72Б в Хабаровском крае

Выпускные экзамены с курсантами по стрельбе штатным снарядом из танка Т-72Б начались в окружных учебных центрах подготовки младших специалистов танковых войск ВВО, расположенных в Хабаровском и Забайкальском краях.

Мероприятия проходят в рамках подготовки к выпускным экзаменам. Почти 1,9 тысяч военнослужащих выполняют упражнения стрельб как с места, так и в движении по мишеням, которые имитируют танки условного «противника» на удалении более 1,6 тысяч метров.

Кроме того, военнослужащие ведут стрельбу из танкового пулемета Калашникова по движущимся мишеням, которые обозначают артиллерийское орудие и гранатометчика условного «противника».

С целью усложнения задачи стрельбы проводятся в условиях постоянной смены мишенной обстановки. Такие изменения требуют от наводчиков-операторов мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Курсанты прошли теоретическую подготовку с применением новых компьютерных динамических тренажеров-симуляторов, оснащенных мультимедийным оборудованием по огневой подготовке вооружения и вождению танков для того, чтобы получить допуск к выполнению стрельб штатным снарядом.

После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.