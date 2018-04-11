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В Хабаровском крае саперы ВВО уничтожили артиллерийский снаряд, про-лежавший в земле несколько десятков лет
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В Хабаровском крае саперы ВВО уничтожили артиллерийский снаряд, про-лежавший в земле несколько десятков лет 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие прибыли на место после поступления заявки от администрации сельского поселения, провели инженерную разведку местности на наличие взрывоопасных предметов, провели осмотр обнаруженного снаряда. Других снарядов обнаружено не было.
В пригороде Хабаровска военнослужащие саперного подразделения соединения инженерных войск Восточного военного округа провели обследование обнаруженного артиллерийского снаряда, найденного местными жителями. Точный возраст боеприпаса из-за сильной коррозии определить не представлялось возможным. По оценкам специалистов снаряд пролежал в земле несколько десятков лет.
Военнослужащие прибыли на место после поступления заявки от администрации сельского поселения, провели инженерную разведку местности на наличие взрывоопасных предметов, провели осмотр обнаруженного снаряда. Других снарядов обнаружено не было.
Боеприпас не представлял угрозы для населения и объектов инфраструктуры в связи с отсутствием взрывателя, саперы осуществили его погрузку в специальный контейнер и транспортировали на специализированный полигон, где произвели дистанционный подрыв.
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