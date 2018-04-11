В ЕАО начались крупные учения противопаводковых отрядов ВВО

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Крупные учения противопаводковых отрядов Восточного военного округа (ВВО) началось в Еврейской автономной области , во время них около 800 военных будут тренироваться ликвидировать различные последствия стихии. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Крупное учение по ликвидации последствий паводков стартовало в Еврейской автономной области. В учении задействованы военнослужащие и специальная техника общевойсковой армии Восточного военного округа, выделенная в состав противопаводковых отрядов от соединений и воинских частей, дислоцированных в Еврейской автономной области и Хабаровском крае ", — сообщил Гордеев.

В рамках учений военнослужащие передислоцируются на один из полигонов Еврейской автономной области и отработают инженерную подготовку зон возможного затопления, контроль эпидемиологической обстановки и другие элементы ликвидации последствий условной ЧС. В Еврейской автономной области и Хабаровском крае развернули пункты управления, из которых будут контролировать паводковую обстановку и маневры отрядов.

Учения продолжатся до конца недели. В мероприятиях участвует около 800 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники, отметил Гордеев.