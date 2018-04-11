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Морпехи ТОФ подавили наступление условного «противника» массированным огнем на Камчатке
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Морпехи ТОФ подавили наступление условного «противника» массированным огнем на Камчатке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Задача учений — скрытно выдвинуться в указанный район и оборонять побережье.
Учения береговых войск Тихоокеанского флота проходят на Камчатке. Десантно-штурмовой батальон морской пехоты подняли по тревоге. Задача учений — скрытно выдвинуться в указанный район и оборонять побережье.
Наступление противника подавлено было массированным огнем, в том числе из самоходных артиллерийских орудий «Нона».
Диверсионно-разведывательная группа уничтожена. В финале маневров морпехи совершенствуют навыки вождения боевой техники в сложных условиях местности.
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