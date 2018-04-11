Морпехи ТОФ подавили наступление условного «противника» массированным огнем на Камчатке

Задача учений — скрытно выдвинуться в указанный район и оборонять побережье.

Учения береговых войск Тихоокеанского флота проходят на Камчатке. Десантно-штурмовой батальон морской пехоты подняли по тревоге. Задача учений — скрытно выдвинуться в указанный район и оборонять побережье.

Наступление противника подавлено было массированным огнем, в том числе из самоходных артиллерийских орудий «Нона».

Диверсионно-разведывательная группа уничтожена. В финале маневров морпехи совершенствуют навыки вождения боевой техники в сложных условиях местности.