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Во Владивостоке в параде Победы примут участие истребители
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Во Владивостоке в параде Победы примут участие истребители 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Во Владивостоке во время парада Победы впервые покажут зенитно-ракетные комплексы С-400, современные бронетранспортеры БТР-82А. Также в первый раз зрители увидят истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31 армии ВВС и ПВО Военного Восточного округа, которые примут участие в показе авиационной техники вместе с морской авиацией Тихоокеанского флота, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Всего же горожане смогут наблюдать в воздухе около 20 самолетов различных классов. В по улицам, кроме ЗРК С-400 и бронетранспортеров БТР-82А, проедут комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитно ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины. В общей сложности — около 50 единиц венной техники.
9 мая по центру Владивостока пройдут около полутора тысяч человек — это моряки ТОФ, курсанты военно-морских училищ, учебных заведений МЧС, МВД.
Вечером будет дан праздничный салют.
Подготовка к параду уже началась. Первая репетиция состоится ночью 25 апреля, а генеральная — 7 мая.
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