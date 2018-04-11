Во Владивостоке в параде Победы примут участие истребители

Во Владивостоке во время парада Победы впервые покажут зенитно-ракетные комплексы С-400, современные бронетранспортеры БТР-82А. Также в первый раз зрители увидят истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31 армии ВВС и ПВО Военного Восточного округа, которые примут участие в показе авиационной техники вместе с морской авиацией Тихоокеанского флота, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский

Всего же горожане смогут наблюдать в воздухе около 20 самолетов различных классов. В по улицам, кроме ЗРК С-400 и бронетранспортеров БТР-82А, проедут комплексы ПВО «Оса», береговые ракетные установки «Бастион», зенитно ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», реактивные системы залпового огня «Град», различные буксируемые гаубицы и специальные автомашины. В общей сложности — около 50 единиц венной техники.

МВД. 9 мая по центру Владивостока пройдут около полутора тысяч человек — это моряки ТОФ, курсанты военно-морских училищ, учебных заведений МЧС

Вечером будет дан праздничный салют.

Подготовка к параду уже началась. Первая репетиция состоится ночью 25 апреля, а генеральная — 7 мая.