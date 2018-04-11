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На ульяновском «Авиастаре» будут оснащать «Русланы» современной авионикой
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На ульяновском «Авиастаре» будут оснащать «Русланы» современной авионикой 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Замену современной авионики на самолетах Ан-124 «Руслан» будет производить Российский концерн им. Ильюшина (ПАО «Ил») на ульяновском заводе «Авиастар-СП», сообщает издание «АвиаПорт».
Российский проект по модернизации «Русланов» запущен из-за отказа Украины осуществлять техническое обслуживание своей продукции. По словам представителей ПАО «Ил», заменой авионики займутся специалисты ульяновского завода «Авиастар-СП».
Ранее на российских Ил-76 ташкентского производства уже устанавливается более современная авионика. На «Русланах», большая часть которых эксплуатируется министерством обороны, будет заменяться радиоэлектронное оборудование, пилотажный комплекс и многое другое. Это позволит существенно улучшить летные качества самолета Ан-124 и повысить эффективность его использования.
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