Ещё
Росавиация разрешила «Суперджет 100» выполнять рейсы в Арктику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росавиация разрешила «Суперджет 100» выполнять рейсы в Арктику 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Полёт испытательного самолета «Сухой Суперджет 100» 21 марта в самый северный гражданский аэропорт мира Свальбард на острове Шпицберген получил продолжение. В ходе этого рейса исследовалась работа всех систем самолета и её корректность, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в АО «Гражданские самолёты Сухого». По их результатам Росавиация выдала одобрение главного изменения к Сертификату типа на самолет SSJ100, которое разрешило лайнеру производства Комсомольска-на-Амуре выполнять полеты в арктических широтах до 78,25 градусов с.ш..
— Испытания, проведенные на архипелаге Шпицберген, подтвердили: навигационная система SSJ100 может успешно выполнять полеты с аэродромов, находящихся в указанных широтах, — отметили в «Гражданских самолётах Сухого».
Изучение работы инерциальной навигационной системы «Суперджет 100» на Шпицбергене осложнялось спецификой полярных регионов: над этой территорией не так много спутников систем ГЛОНАСС и GPS.
Хабаровский край сегодня: последние новости
SSJ-100 и L-410 оснастят российскими двигателями Женщины из спецназа впервые пройдут в Параде Победы в Хабаровске Вертолёт компании «Восток» упал в Хабаровске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления591
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей56
Небо над Сирией опустело336
Британия отказалась бомбить Сирию45
Россия откажется от украинских двигателей5
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение