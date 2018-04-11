Росавиация разрешила «Суперджет 100» выполнять рейсы в Арктику 

Полёт испытательного самолета «Сухой Суперджет 100» 21 марта в самый северный гражданский аэропорт мира Свальбард на острове Шпицберген получил продолжение. В ходе этого рейса исследовалась работа всех систем самолета и её корректность, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в АО «Гражданские самолёты Сухого». По их результатам Росавиация выдала одобрение главного изменения к Сертификату типа на самолет SSJ100, которое разрешило лайнеру производства Комсомольска-на-Амуре выполнять полеты в арктических широтах до 78,25 градусов с.ш..
— Испытания, проведенные на архипелаге Шпицберген, подтвердили: навигационная система SSJ100 может успешно выполнять полеты с аэродромов, находящихся в указанных широтах, — отметили в «Гражданских самолётах Сухого».
Изучение работы инерциальной навигационной системы «Суперджет 100» на Шпицбергене осложнялось спецификой полярных регионов: над этой территорией не так много спутников систем ГЛОНАСС и GPS.