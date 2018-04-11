Росавиация разрешила «Суперджет 100» выполнять рейсы в Арктику

— Испытания, проведенные на архипелаге Шпицберген, подтвердили: навигационная система SSJ100 может успешно выполнять полеты с аэродромов, находящихся в указанных широтах, — отметили в «Гражданских самолётах Сухого».

Изучение работы инерциальной навигационной системы «Суперджет 100» на Шпицбергене осложнялось спецификой полярных регионов: над этой территорией не так много спутников систем ГЛОНАСС и GPS.