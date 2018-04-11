Эксперт рассказал, как определится победитель в ядерной войне

Гипотетическая ядерная война между РФ США продлится полчаса. Об этом заявил политический эксперт и журналист Андрей Корыбко.

Он также отметил, что Россия всеми силами пытается удержать США от удара по Сирии и таким образом спасти мир. Эксперт напомнил, что Москва предупредила Вашингтон, что в случае нанесения ракетного удара по Сирии, ответка придет не только от сирийской армии, но и от армии РФ. Но Россия постарается удерживаться от исполнения данной угрозы до тех пор, пока в результате действий американских войск в Сирии не погибнет хоть бы один российский солдат.

«Вероятность того, что Россия исполнит свою угрозу и будет сбивать американские ракеты и уничтожать пусковые площадки США, мала», — цитирует «ФАН» политолога.

КНДР. По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием является массовое вторжение американских военных на территорию Сирии, но при этом США получат поддержку вооруженных от Израиля Саудовской Аравии и других союзников, а за Россию, Сирию и Иран вполне возможно вступятся КНР

Однако, как подчеркнул эксперт, вероятность того, что конфликт ограничится боевыми действиями только на территории Сирии, крайне мала. Но та сторона, которая ударит первой, скорее всего, останется с наименьшим количеством повреждений, хотя Земля будет практически уничтожена.

«В военном смысле «победа» означает, что «победившей» стороне было нанесено меньше ущерба, чем «проигравшей». Вот и все. На основе такого сравнения и определится победитель в этой войне», — объяснил политолог.

Он также выразил надежду, что до этого дело не дойдет.

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