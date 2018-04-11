Эксперт рассказал, как определится победитель в ядерной войне 

Гипотетическая ядерная война между РФ и США продлится полчаса. Об этом заявил политический эксперт и журналист Андрей Корыбко.
Он также отметил, что Россия всеми силами пытается удержать США от удара по Сирии и таким образом спасти мир. Эксперт напомнил, что Москва предупредила Вашингтон, что в случае нанесения ракетного удара по Сирии, ответка придет не только от сирийской армии, но и от армии РФ. Но Россия постарается удерживаться от исполнения данной угрозы до тех пор, пока в результате действий американских войск в Сирии не погибнет хоть бы один российский солдат.
«Вероятность того, что Россия исполнит свою угрозу и будет сбивать американские ракеты и уничтожать пусковые площадки США, мала», — цитирует «ФАН» политолога.
По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием является массовое вторжение американских военных на территорию Сирии, но при этом США получат поддержку вооруженных от Израиля, Саудовской Аравии и других союзников, а за Россию, Сирию и Иран вполне возможно вступятся КНР и КНДР.
Однако, как подчеркнул эксперт, вероятность того, что конфликт ограничится боевыми действиями только на территории Сирии, крайне мала. Но та сторона, которая ударит первой, скорее всего, останется с наименьшим количеством повреждений, хотя Земля будет практически уничтожена.
«В военном смысле «победа» означает, что «победившей» стороне было нанесено меньше ущерба, чем «проигравшей». Вот и все. На основе такого сравнения и определится победитель в этой войне», — объяснил политолог.
Он также выразил надежду, что до этого дело не дойдет.
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