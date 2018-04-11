Под Брестом началась активная фаза учений десантников РБ и России

На полигоне под Брестом началась активная фаза совместных учений российский и белорусских подразделений ВДВ. В маневрах задействованы 600 военнослужащих и около ста единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, парашютистам двух стран предстоит отработать совместные действия по уничтожению диверсионных групп противника.

Кроме того, псковские десантники познакомят коллег с новейшей техникой и снаряжением. В том числе комплектами экипировки «Ратник» и парашютными системами Д‑10, на которых и будут совершать десантирование.

Командир гвардейского десантно-штурмового батальона майор Владимир Буснюк, в чье оперативное подчинение на время маневров были переданы псковские военнослужащие, отметил высокую совместимость и слаженность действий белорусских и российских десантников.