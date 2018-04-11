ОСК покажет на выставке в Индии пять проектов неатомных подлодок

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Пять проектов неатомных субмарин различного класса и водоизмещения, включая подлодку, оснащенную воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), покажет на выставке Defexpo India 2018 Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОСК.

"Подводная лодка проекта 636 с комплексом Club-S, неатомная подводная лодка «Амур-1650» с ВНЭУ, малая подводная лодка прибрежного действия П-650, малая подводная лодка прибрежного действия «Пиранья-Т», дизель— электрическая подводная лодка проекта 877 ЭКМ", — перечислили в корпорации, отвечая на соответствующий вопрос.

Дизель-электрические подлодки проектов 877 и 636, а также «Амур-1650» созданы ЦКБ «Рубин» , а малые диверсионные субмарины (П-650 и «Пиранья-Т») разработаны КБ «Малахит».

Кроме того, участники и гости выставки смогут ознакомиться с фрегатами семейства 11356 и корветами проекта 20382 «Тигр». Российские кораблестроители также привезли в Индию макет океанского патрульного корабля «Гепард-5.1», созданного на базе сторожевого корабля проекта 11661, и корабль проекта 21635 «Сарсар» (дальнейшее развитие зарекомендовавшего себя семейства «Буян-М»). Тральщик, большой десантный корабль, спасательное судно и патрульный корабль также будут представлены на открывающейся в среду выставке.

"Обществами группы ОСК проектируются и строятся патрульные, десантные корабли и катера более десяти проектов, представляющие интерес для иностранных, в том числе индийских, заказчиков. ОСК готова под руководством "Рособоронэкспорта" участвовать в их продвижении на индийский рынок", — отметили в корпорации.

Также российские корабелы предлагают индийским партнерам различные гражданские проекты: дноуглубительные и пассажирские суда, в том числе круизные, а также танкеры и сухогрузы.