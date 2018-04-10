Ещё
В Израиле заявили, что не позволят Ирану закрепиться в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Израиле заявили, что не позволят Ирану закрепиться в Сирии 

ТАСС 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апреля. /ТАСС/. Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии в военном плане. С таким заявлением выступил во вторник министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман, сообщает газета The Times of Israel.
Глава оборонного ведомства не стал подтверждать или опровергать утверждения о том, что израильские ВВС нанесли удар по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс.
"Я не знаю, что случилось, кто атаковал Т-4, — заявил Либерман. — Я знаю точно одно: мы не позволим Ирану закрепиться в Сирии, у нас нет другого выбора".
"Согласиться на то, чтобы Иран мог окопаться в Сирии, означало бы принять удавку на нашей шее, мы не можем этого допустить", — добавил министр. Ранее о том, что еврейское государство не допустит постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, неоднократно заявлял премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
Массированный ракетный удар был нанесен 9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило сирийское агентство САНА со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие.
Сирия возложила ответственность за удар на Израиль. По данным источника SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана.
ТАСС: последние новости
Источник: Росавиация предупредила о необходимости особого внимания к полетам вблизи Сирии Источник: начальники Генштабов РФ и НАТО обсудят предотвращение военных инцидентов Военнослужащие Центрального военного округа приступили к подрыву льда на Енисее в Туве
 Ещё 91 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления592
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей57
Небо над Сирией опустело338
Британия отказалась бомбить Сирию46
Россия откажется от украинских двигателей6
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение