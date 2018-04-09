Ещё
Джабаров: РФ запрашивает Израиль о причинах авиаудара в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джабаров: РФ запрашивает Израиль о причинах авиаудара в Сирии 

Аргументы и Факты 9 апреля 2018
Фото: Аргументы и Факты
Россия, скорее всего, уже запрашивает Израиль о причинах авиаудара по сирийской военной базе Тифор по линии Минобороны и МИД, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Нужно разбираться, что побудило Израиль к этому шагу, кто на него, возможно, давил. И было ли это решение самостоятельным», — сказал он.
По мнению Джабарова, если Израиль спровоцировали США, это плохо, и подобный шаг разрушает много в российско-израильских отношениях, передает РИА Новости.
Кроме того, Тель-Авив мог использовать свои разведданные и самостоятельно принять решение об ударе. Однако раньше времени выводы делать нельзя, добавил Джабаров.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому аэродрому Тифор.
Аргументы и Факты: последние новости
Госдеп США выразил обеспокоенность возможным применением химоружия в Думе Американские СМИ назвали дизайн нового российского корабля гениальным Лавров прокомментировал ракетный удар по аэродрому Тифор в Сирии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления432
США готовы атаковать Сирию120
Небо над Сирией опустело32
Украина арестовала еще одно российское судно833
Отклонен второй российский проект резолюций по Сирии48
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение