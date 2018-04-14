Эксперт: после ударов по Сирии предприятия ВПК США получат заказы на «Томагавки»

По его словам, демонстрационный эффект, которого пытались добиться США, Великобритания Франция данным актом агрессии, был обеспечен лишь частично. «Обеспечен потому, что, как и во время всех прежних многочисленных противозаконных бомбежек территории суверенных государств последнего времени (Югославии, Ирака Ливии и другие), союзники показали свою военную мощь, беспримерную наглость и готовность ни во что не ставить международное право, — указал эксперт. — Частично потому, что уж слишком много ракет было сбито сирийскими средствами ПВО — далеко не самыми современными и совершенными, системами, произведенными в СССР более трех десятков лет назад. Плюс для американцев здесь лишь в том, что предприятия американского ВПК получат много новых заказов на производство „Томагавков“.

При этом, отметил Наумкин, это победа и для России . „Поставленные нами вооружения хорошо справились с задачей, — пояснил он. — Вероятно, на основании каких-то договоренностей, о существовании которых можно только догадываться, нашим военным не пришлось самим вовлекаться в военные действия и прибегать к использованию самых совершенных зенитно-ракетных систем С-300 и С-400. Существенно, что Москва теперь может вернуться к вопросу о поставках Сирии систем С-300, от чего она воздерживалась с учетом озабоченностей некоторых партнеров [ Израиля ]“.

Наумкин обратил внимание, что ракетно-бомбовые удары чудесным образом не привели к жертвам среди не только российских военных и гражданских специалистов, но и сирийских военнослужащих. „Правда, они вызвали восторг среди боевиков, надеющихся, что фарс с использованием химического оружия удастся повторить и Вашингтон с союзниками проведет новую военную кампанию, — отметил эксперт. — В то же время командиров вооруженных группировок разочаровало заявление американского президента о том, что эта акция не преследовала цель „смены режима“ и к тому же носит единичный, пунитивный и предупредительный характер“.