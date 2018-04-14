Ещё
Эксперт: после ударов по Сирии предприятия ВПК США получат заказы на «Томагавки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: после ударов по Сирии предприятия ВПК США получат заказы на «Томагавки» 

BFM.RU 27 минут назад
Фото: Газета "Труд"
После ударов США по Сирии предприятия военно-промышленного комплекса США получат много новых заказов на производство крылатых ракет типа «Томагавк». Такое мнение высказал научный руководитель Института востоковедения (ИВ) РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Виталий Наумкин. Текст его комментария, размещенный на сайте клуба «Валдай», цитирует ТАСС.
По его словам, демонстрационный эффект, которого пытались добиться США, Великобритания и Франция данным актом агрессии, был обеспечен лишь частично. «Обеспечен потому, что, как и во время всех прежних многочисленных противозаконных бомбежек территории суверенных государств последнего времени (Югославии, Ирака, Ливии и другие), союзники показали свою военную мощь, беспримерную наглость и готовность ни во что не ставить международное право, — указал эксперт. — Частично потому, что уж слишком много ракет было сбито сирийскими средствами ПВО — далеко не самыми современными и совершенными, системами, произведенными в СССР более трех десятков лет назад. Плюс для американцев здесь лишь в том, что предприятия американского ВПК получат много новых заказов на производство „Томагавков“.
При этом, отметил Наумкин, это победа и для России. „Поставленные нами вооружения хорошо справились с задачей, — пояснил он. — Вероятно, на основании каких-то договоренностей, о существовании которых можно только догадываться, нашим военным не пришлось самим вовлекаться в военные действия и прибегать к использованию самых совершенных зенитно-ракетных систем С-300 и С-400. Существенно, что Москва теперь может вернуться к вопросу о поставках Сирии систем С-300, от чего она воздерживалась с учетом озабоченностей некоторых партнеров [Израиля]“.
Наумкин обратил внимание, что ракетно-бомбовые удары чудесным образом не привели к жертвам среди не только российских военных и гражданских специалистов, но и сирийских военнослужащих. „Правда, они вызвали восторг среди боевиков, надеющихся, что фарс с использованием химического оружия удастся повторить и Вашингтон с союзниками проведет новую военную кампанию, — отметил эксперт. — В то же время командиров вооруженных группировок разочаровало заявление американского президента о том, что эта акция не преследовала цель „смены режима“ и к тому же носит единичный, пунитивный и предупредительный характер“.
BFM.RU: последние новости
СМИ обозначили возможные цели США в Сирии Боевые расчеты С-400 подняты по учебной тревоге на черноморском побережье Кавказа Авиакомпаниям рекомендовано усилить контроль за полетами из-за ситуации в Сирии
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обрушилась на США500
Асад сделал заявление после удара США644
США высказались о повторном ударе по Сирии865
Восстановлена картина атаки по Сирии141
Эрдоган поддержал США717
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
07:55
Россияне оценили атаку Запада на Сирию
Общество
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение