Аэропорт Ливана предупрежден об ограничениях полетов в случае ударов по Сирии — источник

Европейские авиационные власти ранее выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском «нанесения авиаударов по Сирии» в течение 72 часов.

"ИАТА предупредила о возможном ударе в течении 72 часов, в связи с чем возможно будут ограничения по полетам самолетов", — рассказал источник.