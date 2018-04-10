Ещё
Аэропорт Ливана предупрежден об ограничениях полетов в случае ударов по Сирии — источник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэропорт Ливана предупрежден об ограничениях полетов в случае ударов по Сирии — источник 

Прайм 40 минут назад
БЕЙРУТ, 10 апр /ПРАЙМ/, Михаил Алаеддин. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) предупредила Ливан об ограничении полетов гражданской авиации в ближайшие 72 часа в связи с возможным военным ударом по Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте.
Европейские авиационные власти ранее выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском «нанесения авиаударов по Сирии» в течение 72 часов.
"ИАТА предупредила о возможном ударе в течении 72 часов, в связи с чем возможно будут ограничения по полетам самолетов", — рассказал источник.
Прайм: последние новости
ОАК направит более 4,5 млрд руб на развитие Воронежского авиазавода Авиакомпаниям надо всерьёз отнестись к предупреждению о риске полётов над Сирией - сенатор Ряд стран Латинской Америки заинтересовались Су-30МКИ, Як-130 и МС-21 - источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления341
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии75
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам109
Россия заблокировала резолюцию США по Сирии60
Украина арестовала еще одно российское судно807
Видео
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение