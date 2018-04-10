Корпорация «ВНИИЭМ» создает спутники для мониторинга «космической погоды»

"Скоро начнутся опытно-конструкторские работы по проекту «Океан». Для мониторинга солнечно-земных связей или, как еще говорят, «космической погоды» создаем специальный космический комплекс «Ионозонд». В нем будет четыре аппарата «Ионосфера» и еще один — «Зонд», — сказал Чуркин в интервью, опубликованном во вторник на сайте "Российской газеты"

По его словам, уже разработана рабочая документация, завершается комплектация летных изделий, предприятие переходит к изготовлению летной бортовой аппаратуры.

"Комплекс новый, для него создана новая космическая платформа. Планы такие: два первых аппарата полетят в 2023 году, два вторых — в 2024 году. «Зонд» — чуть позже", — уточнил он.

Чуркин сообщил, что вес каждого аппарата будет примерно 300-400 килограммов. «Каждый — небольшой параллелепипед, у которого во все стороны торчат 15-метровые антенны», — пояснил главный конструктор «ВНИИЭМ».