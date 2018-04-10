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Корпорация «ВНИИЭМ» создает спутники для мониторинга «космической погоды»
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Корпорация «ВНИИЭМ» создает спутники для мониторинга «космической погоды» 

ТАСС 50 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Корпорация «ВНИИЭМ», российское предприятие-изготовитель спутников, создает комплекс «Ионозонд» для мониторинга «космической погоды», в составе которого будет пять аппаратов, сообщил главный конструктор космических систем и комплексов «ВНИИЭМ» Александр Чуркин.
"Скоро начнутся опытно-конструкторские работы по проекту «Океан». Для мониторинга солнечно-земных связей или, как еще говорят, «космической погоды» создаем специальный космический комплекс «Ионозонд». В нем будет четыре аппарата «Ионосфера» и еще один — «Зонд», — сказал Чуркин в интервью, опубликованном во вторник на сайте "Российской газеты".
По его словам, уже разработана рабочая документация, завершается комплектация летных изделий, предприятие переходит к изготовлению летной бортовой аппаратуры.
"Комплекс новый, для него создана новая космическая платформа. Планы такие: два первых аппарата полетят в 2023 году, два вторых — в 2024 году. «Зонд» — чуть позже", — уточнил он.
Чуркин сообщил, что вес каждого аппарата будет примерно 300-400 килограммов. «Каждый — небольшой параллелепипед, у которого во все стороны торчат 15-метровые антенны», — пояснил главный конструктор «ВНИИЭМ».
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