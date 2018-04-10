Росавиация предупредила о возможной опасности для полетов вблизи Сирии

Росавиация предупредила российские авиакомпании о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья. Об этом говорится в разосланной по авиакомпаниям телеграмме, сообщает ТАСС

«Росавиация уведомила авиакомпании соответствующей телеграммой о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья и о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM (оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию)», — сказал источник агентства в одной из авиакомпаний.

Ранее Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов из-за возможного нанесения ударов крылатыми ракетами по территории Сирии и из-за вероятных сбоев в работе навигационного оборудования.