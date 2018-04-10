Ещё
Авиакомпаниям рекомендовали усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпаниям рекомендовали усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье 

ТАСС 23 минуты назад
Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье — источник.
ТАСС: последние новости
В районах Крайнего Севера проходят тактико-специальные учения Росгвардии Источник: начальники Генштабов РФ и НАТО обсудят предотвращение военных инцидентов WSJ: Пентагон обнаружил оборудование КНР для глушения сигналов на островах Спратли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления235
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам95
Украина арестовала еще одно российское судно754
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ255
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня89
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение