Авиакомпании предупредили об опасности полетов

«Риск ударов»: авиаперевозчиков предупредили о риске полетов вблизи Сирии

Европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском "нанесения авиаударов по Сирии " в течение 72 часов.

"Пожалуйста, обратите внимание, что Европейское агентство авиационной безопасности выпустило оперативное уведомление для района полетной информации Восточное Средиземноморье/Никосия", — говорится в сообщении на сайте операционной сети европейского авиадиспетчера Eurocontrol.

"В связи с возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса "воздух-земля" и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов и возможностью периодического нарушения работы радионавигационного оборудования, планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии необходимо уделять должное внимание", — говорится в уведомлении.

Источник в одной из российских авиакомпаний подтвердил РИА Новости получение данного предупреждения.

"Здравый смысл восторжествует"

Авиакомпаниям, выполняющим полеты над Восточным Средиземноморьем, следует серьезно отнестись к предупреждению о риске "нанесения ударов по Сирии" и воздержаться от таких полетов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников

"Если такое предупреждение поступило, значит действительно авиакомпаниям следует воздержаться от таких полётов в ближайшее время", — заявил Серебренников.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что в сложившейся ситуации "здравый смысл восторжествует" у тех, кто ответственен за эскалацию ситуации в регионе.

Ударная группа ВМС США

Ранее издание Stars & Stripes сообщило, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем " Гарри Трумэн " выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море.

В состав группы также входят ракетный крейсер "Нормандия", ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкелей", "Форест Шерман" и "Фаррагут", к ним присоединятся эсминцы "Джейсон Данэм" и "Салливанс". Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи военнослужащих.

"Ничего не исключено"

Президент США Дональд Трамп заявил в минувший понедельник, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два.

"Мы примем решение в ближайшие 24-48 часов", — сказал президент, добавив, что возможно такое решение будет принято "к концу дня". Отвечая на вопрос о том, исключает ли он военные действия, президент США сказал: "Ничего не исключено".